Pará

Buscas por José Arthur são encerradas após 11 dias e caso segue em investigação

06/04/2026

Após 11 dias de buscas, foram encerradas as operações na Vila Peruana, zona rural de Eldorado do Carajás, onde o pequeno José Arthur desapareceu.

Equipes do Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Polícia Civil e voluntários realizaram varreduras em rios, áreas de mata e regiões próximas, com apoio de drones e cães farejadores, mas nenhuma pista foi encontrada.

O caso agora segue sob investigação da Polícia Civil, que continua ouvindo testemunhas e analisando informações.

A família vive dias de angústia, mas mantém a esperança. A mobilização e as orações continuam, enquanto autoridades pedem que qualquer informação seja repassada de forma anônima.(A Notícia Portal / Emily Dulcio )

06/04/2026

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