BRASIL: Um ano após atos de 8 de janeiro, PF cumpre mandados em 12 estados contra financiadores dos ataques.

A Polícia Federal cumpre, nesta segunda-feira (8), 47 mandados judiciais expedidos pelo Supremo Tribunal Federal na 23ª fase da Operação Lesa Pátria. Essa nova etapa da operação tem como objetivo a identificação de participantes que financiaram e fomentaram os ataques do dia 8 de janeiro de 2023, em Brasília, quando as sedes dos Três Poderes – Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal – foram invadidas e depredadas por manifestantes radicais contrários às eleições presidenciais 2022, e ocorre quando se completa um ano dos ataques

Segundo informações divulgadas pela PF, estão sendo 46 mandados de busca e apreensão e um de prisão preventiva em 11 estados e no Distrito Federal. Veja a relação:

Mandados de busca e apreensão:

Bahia – 02

Distrito Federal – 05

Goiás – 02

Maranhão – 04

Minas Gerais – 02

Mato Grosso – 10

Paraná – 01

Rondônia – 01

Rio Grande do Sul – 13

Santa Catarina – 02

São Paulo – 01

Tocantins – 03

Mandados de prisão preventiva

Bahia – 01

Investigações apontam que os valores dos danos causados ao patrimônio público podem chegar à cifra de R$ 40 milhões. A Justiça determinou a indisponibilidade de bens, ativos e valores dos investigados.

Os investigados podem responder pelos seguintes crimes:

Abolição violenta do Estado Democrático de Direito,

golpe de Estado,

dano qualificado,

associação criminosa,

incitação ao crime,

destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido (Notícia Portal – informações O Liberal)