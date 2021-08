TUCUMÃ: Jovem tira a própria vida após fim do relacionamento com a companheira

Um jovem de prenome Antônio tirou a própria vida por volta das 05h da manhã desta quarta-feira (25), no Residencial Vale das Rosas em Tucumã Região Sul do Pará, após o fim do relacionamento com sua companheira. Em áudio compartilhado em aplicativo de mensagens, parentes da ex-companheira de Antônio disseram que o relacionamento dos dois não vinha dando certo.

Segundo informações preliminares, o rapaz tinha deixado uma mensagem nos status de seu perfil no WhatsApp, se desculpando e dizendo que; “ama muito sua família, mais que estava indo embora para sempre”.

O jovem foi encontrado por parentes pendurado em uma corda ao lado de uma cadeira plástica, que o mesmo teria usado para se enforcar. ( JSN – NEWS)