COPA DO MUNDO: Brasil goleia Coréia do sul nas oitavas de finais e enfrentará Croácia nas Quartas de finais.

Nesta segunda-feira, dia 5 de dezembro, a seleção brasileira venceu a Coréia do Sul com 4×1. Vinicius Jr, Neymar, Richarlisson e Paquetá foram os jogadores que marcaram os gols e comemorarão dançando, até o técnico Tite entro na onda. E com essa vitória, se classificaram para a as quartas de finais.

O próximo oponente é atual a vice-campeã da copa, a Croácia que não vem tendo o mesmo desempenho. Após 2 empates e uma vitória, se classificou para as quartas de finais nos pênaltis no jogo contra o Japão que no tempo normal, tinha o placar de 1×1.

O próximo jogo do Brasil na Copa do Mundo será nesta sexta-feira, dia 9 de dezembro. A equipe enfrenta a Croácia, às 12h (de Brasília), no estádio Cidade da Educação, pelas quartas de final da competição. Se a seleção vencer, enfrentará Argentina ou Holanda nas semifinais.

Com informações de: Globo Esporte.