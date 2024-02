Brasil tem primeiras fugas de presídio federal de segurança máxima da história

Dois presos fugiram da Penitenciária Federal de Mossoró, uma unidade de segurança máxima localizada no interior do Rio Grande do Norte. A Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (Sesed) confirmou a fuga, que ocorreu na manhã desta quarta-feira, 14, e está auxiliando nas buscas pelos fugitivos, inclusive com o uso de helicópteros. Essa é a primeira fuga registrada na história do sistema penitenciário federal, que abriga membros do alto escalão de facções como Comando Vermelho (CV) e Primeiro Comando da Capital (PCC) em cinco unidades no país, incluindo Mossoró, inaugurada em junho de 2006.

Os fugitivos foram identificados como Deibson Cabral Nascimento e Rogerio da Silva Mendonça, anteriormente detidos no Complexo Penitenciário de Rio Branco, no Acre. A transferência para a Penitenciária Federal de Mossoró ocorreu após os dois terem participado de uma rebelião no Presídio Antônio Amaro Alves, que resultou na morte de cinco detentos em julho de 2023. Além de Deibson e Rogerio, outros 12 presos foram transferidos sob as mesmas circunstâncias, a pedido do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público do Estado (MPAC).

Ainda não está claro se houve auxílio interno na fuga. O secretário da Secretaria Nacional de Políticas Penais (Senappen), André Garcia, está a caminho de Mossoró para investigar os fatos. A Polícia Federal foi acionada para recapturar os foragidos e apurar as circunstâncias da fuga, com apoio das secretarias de Segurança Pública da Paraíba e do Ceará. O governo do Estado está em contato com essas secretarias para realizar ações integradas de reforço policial nas divisas entre os estados. O Rio Grande do Norte não registrava fugas em suas unidades prisionais desde 2021, mas anteriormente enfrentou episódios de violência, incluindo uma rebelião em 2017 na Penitenciária Estadual de Alcaçuz e uma onda de violência coordenada pelo Sindicato do Crime no início do ano passado. (A Notícia Portal com informações do Estadão)