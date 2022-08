SENADO: Pioneiro lidera corrida ao Senado, seguido por Mário Couto, Flexa Ribeiro e Beto Faro

O instituto Doxa divulgou sua segunda pesquisa de intenção de votos para o cargo de senador do Pará. Nesta eleição, a disputa está competitiva para a única vaga ao Senado Federal.

O ex-prefeito de Ananindeua, Manoel Pioneiro (PSDB) lidera com 14,9% das intenções de voto. Em segundo lugar aparece o ex-senador, Mário Couto (PL) com 10,4%. Depois aparecem tecnicamente empatados o ex-senador Flexa Ribeiro (PP) com 8,8% e o atual deputado federal Beto Faro (PT) com 8,2%. Os votos brancos, nulos e indecisos somam 57,7%.

Confira a pesquisa abaixo:

A pesquisa foi registrada no TRE-PA sob o nº PA-00475/2022 e foi realizada no período de 26 a 30 de julho de 2022 com 2.000 eleitores, entrevistados nas seis mesorregiões do estado do Pará: Metropolitana, Nordeste, Sudeste, Sudoeste, Baixo Amazonas e Marajó. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro estimada de 2,25% para mais ou para menos. (A Notícia Portal / com informações de Roma News)