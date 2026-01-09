Bope e Gate atuam em ocorrência de homem armado em surto psicológico em Xinguara

Um homem armado em surto psicológico mobiliza forças de segurança há vários dias no município de Xinguara, no sul do Pará.

A ocorrência acontece no bairro Jardim Tropical, onde o suspeito permanece trancado dentro da própria residência, elevando o nível de alerta das autoridades e exigindo uma operação policial de crise com atuação do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) da Polícia Militar do Estado do Pará (PMPA).

Segundo informações da Polícia Militar, o homem estaria armado com um revólver e apresenta comportamento incompatível com a normalidade, dificultando qualquer tentativa inicial de diálogo.

Relatos indicam que, há quatro dias, o suspeito chegou a efetuar disparos de arma de fogo, inclusive quando uma pessoa tentou se aproximar para conversar com ele.

A situação foi registrada oficialmente nesta quinta-feira (8), durante a Operação “Saturação”, coordenada pelo Comando de Policiamento Regional XIII (CPR XIII).

Guarnições do 17º Batalhão da Polícia Militar foram acionadas para isolar a área e impedir o acesso de moradores, garantindo a segurança da população local.

Diante da gravidade do caso, o Departamento-Geral de Operações (DGO) determinou o deslocamento de forças especializadas, incluindo equipes do Bope, 1º Batalhão de Missões Especiais – BME, 2ª Companhias Independentes de Missões Especiais – Cime e, posteriormente, do Gate responsável por ocorrências de alta complexidade.

O coronel Marcus Formigosa do CPR XIII assumiu a coordenação da crise, com equipes táticas e de negociação atuando de forma integrada.

Segundo a PM, o suspeito possui histórico de problemas psiquiátricos, uso de entorpecentes e já esteve envolvido em outras ocorrências policiais, como agressões.

Informações repassadas à polícia indicam ainda que ele é registrado como Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC), o que demonstra habilidade no manuseio de armas de fogo e exige cautela redobrada por parte das equipes.

Ainda conforme o boletim policial, fatores como dificuldades financeiras, vício em jogos de azar online e conflitos relacionados ao pagamento de aluguel podem ter contribuído para o agravamento do quadro psicológico.

Durante a noite desta quinta (8) e a madrugada seguinte, novos disparos foram registrados no interior da residência.

Desde a manhã desta sexta-feira (9), equipes de negociação do Gate tentam estabelecer contato verbal com o homem, porém, até o momento, sem sucesso.

As autoridades reforçam a orientação para que moradores mantenham distância da área isolada até que a ocorrência seja totalmente controlada. O caso segue em andamento e novas informações devem ser divulgadas oficialmente pelas forças de segurança. ( A Notícia Portal com informações do Fato Regional, e imagnes do CPR XIII).