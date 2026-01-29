ANVISA aprova cultivo de cannabis para fins medicinais no Brasil

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, aprovou o cultivo de cannabis para fins medicinais e flexibilizou o uso da planta no Brasil. A decisão deve facilitar o acesso de pacientes a tratamentos que hoje dependem de medicamentos importados e de alto custo.

A cannabis medicinal é utilizada no tratamento de doenças como Parkinson, epilepsia, Alzheimer, endometriose, dores crônicas, entre outras condições. Com a produção nacional, a expectativa é de redução nos preços dos medicamentos e fortalecimento do Sistema Único de Saúde, o SUS.

A regulamentação também abre espaço para o uso da planta na medicina veterinária e em outros setores da economia, como a indústria têxtil, cosmética e até na construção civil. Especialistas estimam a geração de até 14 mil e quinhentos empregos diretos e uma movimentação econômica de cerca de seis bilhões de reais por ano.

Segundo autoridades, a medida permite nacionalizar uma produção que hoje ocorre fora do país, estimulando a economia e evitando a exportação de empregos. Para especialistas, a decisão também representa um avanço no debate sobre políticas públicas de drogas, redução de danos e liberdades individuais no Brasil. ( A Notícia Portal com informações da Página Choquei)