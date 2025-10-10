Boi gordo chega a R$ 322/@ e semana termina com pecuaristas comemorando

Alta da arroba do boi gordo reflete forte demanda, exportações recordes e escalas curtas, mas analistas alertam para limitações no fôlego de valorização; consumo dos dias da criança pode ajudar no viés de alta O mercado físico do boi gordo encerrou a semana em tom de otimismo, com a arroba atingindo R$ 322 em Mato Grosso do Sul, o maior valor desde o início de outubro, segundo levantamento das principais consultorias pecuárias.

A recuperação dos preços, observada também em São Paulo e Minas Gerais, ocorre em meio a um cenário de demanda aquecida, exportações históricas e estoques limitados nas indústrias de menor porte — fatores que devolveram ânimo aos pecuaristas, mas ainda cercados de cautela quanto à sustentabilidade da alta.

De acordo com a Agrifatto, o Brasil exportou 363,13 mil toneladas de carne bovina em setembro, somando produtos industrializados e in natura — recorde histórico e um avanço de 17,5% em relação a agosto.

A China e Hong Kong continuam como os principais destinos, respondendo por 56,7% das vendas.: Esse desempenho fortaleceu as cotações internas do boi gordo. Em São Paulo, o boi comum é negociado a R$ 305/@, enquanto o boi-China chega a R$ 310/@. Em Minas Gerais, a arroba subiu para R$ 297,65, e em Goiás, o preço médio ficou em R$ 295,71, segundo a Safras & Mercado. Já em Mato Grosso do Sul, o indicador alcançou R$ 321,45, com registros pontuais acima da média.

No mercado atacadista, a entrada dos salários e a proximidade do 13º e das festas de fim de ano sustentam os preços da carne com osso. O quarto traseiro segue cotado a R$ 25,00/kg, o dianteiro a R$ 17,70/kg e a ponta de agulha a R$ 16,50/kg, com leve valorização em São Paulo. (A Notícia Portal com informações do Compre Rural Notícias)