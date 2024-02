Policia Federal cumpre mandados e faz prisão por porte ilegal de arma em Floresta do Araguaia

Agentes da Polícia Federal, cumprem na manhã desta quarta-feira (31), mandados judiciais na cidade de Floresta do Araguaia. A rotina do pequeno município do abacaxi foi alterada com a presença de três viaturas da PF.

Durante o cumprimento dos mandados, uma pessoa foi presa por porte ilegal de arma, e foi levada pelos agentes federais para a delegacia de Polícia Civil para ser lavrado o flagrante, tendo em vista que o crime de porte ilegal arma, a apuração é de competência da Polícia Civil.

Logo pela manhã o ex-deputado Alex Santiago, o pastor Benedito, pai da prefeita Majorry Santiago e seguranças da prefeita estiveram na delegacia, mas até o momento não foi possível esclarecer se os mesmos tem algum envolvimento com a operação e o porquê de estarem na delegacia durante parte da manhã.

Devido ao sigilo da operação da Polícia Federal, as informações obtidas pelo A Notícia Portal ainda são poucas em relação aos alvos dos mandados e quais os supostos crimes que estação sendo investigados pela Polícia Federal. Logo mais estaremos atualizando a informação. (A Notícia Portal – da redação)