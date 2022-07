Conceição do Araguaia: Motociclista morre após se chocar contra container

Um motociclista morreu após perder o controle do veículo e se chocar frontalmente contra um container de entulhos na lateral da via pública. Ruan Kaique Araújo Galvão, de 27 anos, foi socorrido pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), porém não resistiu e morreu devido à gravidade das lesões. O caso ocorreu no domingo (17), na Avenida Caiapós, São Luiz II, em Conceição do Araguaia, sul do Pará.

O jovem morreu no Hospital Regional de Conceição do Araguaia (HRCA), horas após ser internado. Segundo um familiar informou à Polícia Civil, momentos antes da ocorrência do acidente ele estaria ingerindo bebida alcoólica. A motocicleta que a vítima conduzia, uma Honda CG 150 Titan, cor preta, ficou parcialmente destruída devido à violência do impacto contra o container.

O corpo de Kaique foi velado na segunda-feira (18), na residência de familiares, em Conceição do Araguaia. A cerimônia fúnebre transcorreu em clima de intensa comoção.

Fonte: Correio de Carajás/Delmiro Silva