Biometria facial chega às escolas de Pau D’Arco e promete mais segurança e transparência

A Secretaria Municipal de Educação de Pau D’Arco implantou o sistema de biometria facial em suas unidades escolares, trazendo mais segurança, transparência e eficiência para a comunidade escolar. Inicialmente, a tecnologia foi implementada na Escola Municipal Paulo Hannemann e irá atender 922 alunos de um total de 1.939 em todo o município.

O secretário de Educação, Caio Almeida, explica que o projeto está sendo implantado inicialmente como um plano piloto, com a meta de expandir gradativamente a tecnologia para todas as escolas do município, levando os benefícios da modernização para toda a rede de ensino, enfatizou.

O prefeito de Pau D’Arco, Domingos Enfermeiro (MDB), ressaltou a importância da inovação: “Com esse sistema, garantimos mais segurança para os alunos e tranquilidade para os pais, além de facilitar o trabalho dos professores no acompanhamento da frequência escolar”.

Com a biometria facial, cada aluno terá sua presença registrada automaticamente ao entrar na escola, evitando fraudes, substituindo métodos manuais e assegurando informações precisas para o acompanhamento do rendimento escolar.

Além disso, os professores passam a contar com relatórios instantâneos da frequência, permitindo um acompanhamento mais próximo da assiduidade e facilitando decisões pedagógicas. Os pais e responsáveis receberão, por meio de um aplicativo integrado ao sistema, informações em tempo real confirmando a presença de seus filhos na escola.

Essa iniciativa representa mais um passo da gestão municipal rumo à modernização da educação, unindo tecnologia e responsabilidade na construção de um ambiente escolar mais seguro, organizado e comprometido com o futuro dos estudantes. (Roney Braga A Notícia Portal)