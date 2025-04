Bannach entra na lista de municípios que decretaram situação de emergência

Seis municípios decretam situação de emergência no Pará devido às chuvas intensas

Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional (MIDR) lista 26 municípios em situação de emergência por causa das chuvas no Pará

Seis municípios paraenses decretaram situação de emergência devido às intensas chuvas do início do ano. Os decretos com o reconhecimento do Estado do Pará foram publicados no Diário Oficial do Estado (DOE) desta segunda-feira (07/04). Os municípios que entraram em emergência são Bannach, Breu Branco, Novo Progresso, Oeiras do Pará, Monte Alegre e Belterra. O Governo Federal lista 26 municípios paraenses em situação de emergência por causa das chuvas, outros 36 casos de emergência estão sendo acompanhados pelo Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional.

Os decretos de situação de emergência têm duração de 180 dias. Essa condição ocorre quando um desastre compromete parcialmente a capacidade de resposta do poder público local. O município ainda consegue atuar, mas precisa de apoio externo para enfrentar os danos e restabelecer serviços essenciais.

Bannach tem sofrido com as fortes chuvas desde o dia 02 de janeiro deste ano que evoluíram entre os dias 10 e 15 de janeiro, permanecendo até o mês de março, o que vem causando diversos transtornos à população, com enchentes de córregos e rios, buracos e atoleiros em diversas estradas da zona rural do município, o rompimento de redes de drenagem e águas pluviais, erosões, atoleiros e danos ou destruição de pontes nas estradas vicinais da zona rural do município.

O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) informou que os municípios paraenses já tem o status de situação de emergência reconhecido pelo governo federal. “Cidades com o reconhecimento federal de situação de emergência ou de estado de calamidade pública podem solicitar ao MIDR recursos para ações de defesa civil.

A solicitação pelos municípios nessas condições deve ser feita por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2iD). Com base nas informações enviadas nos planos de trabalho, a equipe técnica da Defesa Civil Nacional avalia as metas e os valores solicitados. Com a aprovação, é publicada portaria no DOU com o valor a ser liberado”, detalhou o ministério.

INFO – Municípios em situação de emergência no Pará

1- Aveiro

2- Baião

3- Bannach

4- Belterra

5- Bom Jesus do Tocantins

6- Bonito

7- Breu Branco

8- Cachoeira do Piriá

9- Capanema

10- Chaves

11- Dom Eliseu

12- Goianésia do Pará

13- Jacareacanga

14- Monte Alegre

15- Muaná

16- Novo Progresso

17- Oeiras do Pará

18- Oriximiná

19- Pacajá

20- Placas

21- Rurópolis

22- Sapucaia

23- São Félix do Xingu

24- Tucuruí

25- Ulianópolis

26- Óbidos

(A Notícia Portal/ Com informações de Vito Gemaque de O Liberal / Foto: rawpixel.com / Freepik).