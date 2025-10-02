Bannach comemora 32 anos com a maior festa de sua história e shows nacionais

O município de Bannach, no sul do Pará, completa 32 anos de emancipação política. Para marcar a data, a cidade prepara a maior comemoração já registrada em sua história. De 3 a 5 de outubro, o público poderá acompanhar uma programação intensa que reúne música, esporte, tradição e cultura. A expectativa é atrair visitantes de toda a região do Xingu.

Atrações musicais

A abertura da festa acontece no dia 3 de outubro (sexta-feira). O palco principal recebe o cantor gospel Gerson Rufino, conhecido por músicas que emocionam e arrastam multidões.

Já no dia 4 de outubro (sábado), a animação fica por conta da dupla sertaneja Gino & Geno, ícones da música de raiz. Em seguida, o fenômeno nordestino Biu do Piseiro promete levantar o público até o último minuto da noite.

Tradição e esporte

Além dos shows, o evento contará com várias atrações paralelas. Entre elas estão o rodeio profissional realizado diariamente, a tradicional cavalgada, a aguardada Queima do Alho e o motocross. Essa última modalidade será destaque com a 3ª etapa do Campeonato Regional Auto Xingu 2025, que deve reunir competidores de diversas cidades do Pará.

Apoio e desenvolvimento

A comemoração tem o apoio do Governo do Pará, da Fundação Cultural do Estado, do Banpará e do Ministério do Turismo. Assim, a festa reforça sua importância não apenas como atração cultural, mas também como motor de desenvolvimento econômico para a região.

Palavra do prefeito

De acordo com o prefeito Valber Milhomem, o evento é um presente à altura da população:

“Estamos preparando um evento histórico, que valoriza nossa identidade cultural, fortalece o turismo e celebra a força do povo de Bannach. Essa será uma comemoração que ficará para sempre na memória de todos”.

Expectativa

Com tantas atrações, o aniversário de 32 anos de Bannach deve consolidar o município como palco de um dos maiores eventos culturais e festivos do interior do Pará. (Pedro Henrique, A Notícia Portal)