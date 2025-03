Banco Itaú Realiza Leilão de Imóveis com Oportunidades no Pará

Em uma grande oportunidade para quem busca a casa própria ou um novo investimento, o Banco Itaú realizará, no próximo dia 28 de março, um leilão online de 163 imóveis. O evento será conduzido pela plataforma Biasi Leilões, começando às 15h, e contará com propriedades de diversos tipos: residenciais, comerciais e terrenos.

As opções estão espalhadas por várias localidades do Brasil, incluindo o estado do Pará, com lances iniciais a partir de R$ 27,2 mil.

Oportunidades no Pará

Dentre os imóveis disponíveis no Pará, destaca-se uma casa localizada em um condomínio em Redenção, com lance inicial de R$ 1,2 milhão. Além disso, o leilão também oferece oportunidades mais acessíveis, com terrenos e imóveis em outras regiões com lances bem mais baixos.

Embora os preços estejam abaixo dos valores de mercado, é importante ressaltar que muitos imóveis estão ocupados, o que significa que o comprador será responsável pela desocupação da unidade, um fator que deve ser levado em consideração antes de realizar a oferta.

Como Participar

Interessados em participar do leilão devem se cadastrar na plataforma Biasi Leilões. A participação online permite que os lances sejam feitos de qualquer lugar, e para quem realizar o pagamento à vista, haverá um desconto de 10%.

Este leilão representa uma chance única para aqueles que buscam uma casa própria ou desejam fazer um bom negócio com imóveis em várias localidades do Brasil, com destaque para o Pará, onde o evento também promete grandes oportunidades. (A Notícia Portal/Roney Braga)