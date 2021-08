Secretaria de Saúde de Xinguara inicia Semana do Aleitamento Materno

A Secretaria Municipal de Saúde de Xinguara, iniciou nesta segunda-feira dia 9, a Semana do Aleitamento Materno, alusiva a Campanha Global Agosto Dourado, que esse ano traz como tema “Proteger o Aleitamento Materno.

Além de apoiar a campanha, a secretaria também está desenvolvendo junto as Estratégias de Saúde e Hospital Municipal, as programações de conscientização e estímulo à amamentação desde as primeiras horas de vida do bebê.

De acordo com a coordenadora em saúde Ercilene Feller, durante este mês, as grávidas que estão no último trimestre de gestação estão sendo mobilizadas para um momento especial de preparo para o aleitamento materno, com fonoaudióloga, equipe de saúde bucal, e outros profissionais.