Governo do Pará entrega veículos da Emater para escritórios de São Félix do Xingu, Tucumã, Ourilândia do Norte e Água Azul do Norte

O Governo do Estado do Pará, por meio da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará (Emater), entregou novos veículos para reforçar a atuação dos escritórios locais da instituição nos municípios de São Félix do Xingu, Tucumã, Ourilândia do Norte e Água Azul do Norte.

A iniciativa visa fortalecer as ações de assistência técnica e ampliar o apoio às famílias rurais atendidas pela Emater em todo o estado. Com os novos veículos, será possível dar mais agilidade às atividades de campo, melhorar o acompanhamento técnico e ampliar a presença da Emater nas comunidades rurais.

Na manhã desta terça-feira (13), o governador do Pará, Helder Barbalho, realizou oficialmente a entrega dos veículos e destacou a importância da medida como parte da estratégia de valorização da produção rural paraense. “É apoio, é assistência, é qualificação para bem produzir em todo o nosso estado. Esta é uma vocação do Pará: um olhar especial para o pequeno produtor, para a agricultura familiar”, afirmou o chefe do executivo estadual.

A parceria entre a Emater e as prefeituras municipais tem sido fundamental para avançar nas ações de assistência técnica e extensão rural. O objetivo é garantir melhorias contínuas na produção agrícola e no desenvolvimento econômico local, promovendo práticas sustentáveis que gerem impacto positivo na vida dos produtores e no meio ambiente.

Além disso, os veículos também darão suporte a ações pontuais como a ampliação da emissão do Cadastro Ambiental Rural (CAR) e do Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF) nos municípios atendidos. Essas medidas fazem parte dos esforços para mitigar os efeitos das mudanças climáticas na Amazônia, com ênfase especial nas regiões mais vulneráveis, incluindo a região metropolitana.

Com essa entrega, o Governo do Pará reafirma seu compromisso com o desenvolvimento sustentável, o fortalecimento da agricultura familiar e o cuidado com o meio ambiente. (A Notícia Portal com informações de Sophia Faro/ Fotos Marco Santos Agência Pará)