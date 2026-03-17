Cantor Ruan Vitor emociona público ao declarar amor a familia durante show na Bahia

O jovem cantor Ruan Vitor ‘Ruan vaqueirinho’ é a nova revelação nacional da música, com apenas 10 anos ele está encantando o Brasil. Neste sábado (14), durante um show Ruan emocionou o público ao fazer uma declaração especial a toda a sua familia que se encontrava no ambiente.

Com palavras simples, mas cheias de sentimento, o pequeno artista falou sobre a importância da família em sua vida e fez questão de demonstrar todo o amor e gratidão que sente.

Durante o momento emocionante, Ruan Vitor destacou o quanto o pai é importante em sua caminhada e afirmou que o amor e o apoio da família são fundamentais para continuar seguindo seu sonho na música. A fala sincera tocou o coração de quem acompanhava a apresentação, arrancando aplausos e muita emoção do público.

Mesmo ainda muito jovem, o pequeno vaqueiro já demonstra não apenas talento, mas também valores fortes, carregando consigo o amor pela família, a humildade e o orgulho de suas origens.(A Notícia Portal / Emily Dulcio – Redação)