Avião adulterado é encontrado submerso no Rio Araguaia

Um avião de pequeno porte foi encontrado parcialmente submerso no Rio Araguaia, em um local conhecido como porto do Elveciano, próximo à Santa Terezinha, a 1.329 km de Cuiabá, nessa quarta-feira (20) (assista acima). Segundo a Polícia Militar, a suspeita é de que o avião tenha feito um pouso forçado, após apresentar pane.

Moradores da região fizeram registros da aeronave no rio. Proprietários de uma pousada próxima ao rio relataram à polícia que três homens saíram ilesos do avião e foram até a propriedade para pedir ajuda.

Após amarrar uma corda para prender a aeronave em uma árvore, eles retiraram os pertecences, se alimentaram na pousada e foram embora rumo a Santana do Araguaia (PA).

Conforme o boletim de ocorrência, o avião tem indício de adulteração. Durante a verificação, foi identificado o prefixo CP-2981 embaixo de um adesivo colado no avião com o prefixo PS-EDC. Os três homens também não procuraram a polícia para registrar a queda da aeronave. Até a última atualização desta reportagem, os ocupantes não foram identificados. A Polícia Civil investiga o caso. (A Notícia Portal com informações de Jardes Johnson, g1 MT/ Fotos? Polícia Militar)