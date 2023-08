ATLETA DE REDENÇÃO CONQUISTA MEDALHAS EM CAMPEONATO REGIONAL

A Prefeitura Municipal de Redenção, através da Secretaria de Esporte, Turismo e Juventude, proporcionou apoio logístico à participação da atleta Isabela Batista, 17 anos, no evento que foi realizado nos dias 19 e 20, na cidade de Marabá, campeonato paraense BJJ PRO, que também contou com a participação de outras atletas dos municípios vizinhos.

A participação da atleta Isabela Batista, foi considerada de grande importância, onde no decorrer do evento lutou e venceu duas atletas de Marabá, sagrando-se a nova campeã na categoria e no absoluto. “Estou muito feliz com mais essa conquista nesse vento e, dizer a todos minha gratidão pelo o apoio que tenho recebido, muito obrigada”, disse Isabela.

Segundo o Secretário de Esportes, Turismo e Juventude, Manoel Reis, todo incentivo será dado aos atletas de acordo com a programação de cada evento, sempre que for necessário para elevar o nome de Redenção, bem como resgatar valores para tirar atletas do anonimato e levar à consagração merecida e almejada. (A Notícia Portal/ Prefeitura Municipal de Redenção)