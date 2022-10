Homem é preso com arma e drogas em Cumaru do Norte

Cumaru do Norte/PA – Policiais militares prenderam um homem em flagrante por tráfico de drogas e apreenderam uma arma de fogo em Cumaru do Norte, no sul do Pará. A ação foi realizada na noite desta segunda-feira (17/10) por agentes do 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM), unidade subordinada ao Comando de Policiamento Regional V (CPR V).

Os militares realizavam rondas ostensivas na Vicinal Araguaxim, zona rural do município, quando observaram o suspeito dirigindo um carro prateado e iniciaram a abordagem. Durante o procedimento, os policiais encontraram um revólver calibre 38 com cinco munições, 450g de maconha e 22g de crack dentro do veículo.

Questionado, o homem, que não teve o nome informado, confessou que estava indo comercializar drogas e que era o dono da arma. Foi dada voz de prisão ao suspeito, que foi conduzido junto com os objetos apreendidos para a Delegacia de Polícia Civil do município, onde foi autuado por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo.

Fonte: Native News Carajás