Homem é preso por porte ilegal de arma de fogo em Redenção

Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) por porte ilegal de arma de fogo em Redenção, no sul do Pará. Ele foi flagrado com uma pistola, que estava municiada, durante abordagem realizada na caminhonete que dirigia, nesta quinta-feira (1/12), no km 0 da BR-155.

Segundo a PRF, durante a abordagem feita no veículo, modelo Hilux, a equipe localizou uma pistola 9 mm com sete munições intactas, prontas para uso. O condutor admitiu não ter porte de arma e nenhum documento que comprovasse a legalidade do armamento.

Diante dos fatos, ele foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Redenção, a fim de que fossem realizados os procedimentos cabíveis, em tese, pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Fonte: PRF