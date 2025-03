Assalto a residência em Ourilândia do Norte termina com prisão de dois suspeitos e apreensão de arma de fogo

Na noite de ontem, por volta das 19h40, a Polícia Militar foi acionada via NIOP (Núcleo Integrado de Operações de Polícia) para um caso de violência em uma residência localizada na vicinal Léo Júnior, saída de Ourilândia do Norte para Água Azul do Norte, próximo ao Aeroporto. Os moradores da região relataram ter ouvido um disparo de arma de fogo e gritos de socorro provenientes da casa.

A guarnição composta por policias militares deslocou-se imediatamente até o local, onde encontrou uma moto MT03 preta com a chave na ignição em frente à residência. Ao chamar por alguém na casa, dois indivíduos, Josiel Silva da Sousa e Willian Santos e Santos, saíram apressadamente, sendo abordados pela polícia. A abordagem foi realizada de maneira padrão, com a determinação de que os suspeitos se deitassem no chão para a segurança da equipe policial.

Ao entrar na residência, a equipe notou que a porta estava arrombada e, dentro da casa, encontrou várias pessoas amarradas, incluindo uma senhora e seus quatro filhos menores de idade. A vítima principal, Maria Aparecida Soares Prado, relatou que os dois homens haviam invadido a residência, feito a família refém e, antes de fugir, escondido uma arma de fogo na geladeira.

Diante da situação, a polícia deu voz de prisão aos dois suspeitos, sendo necessário o uso de algemas para garantir a segurança dos policiais, conforme a Súmula Vinculante 11 do STF. Os dois homens foram conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil, onde foram apresentados para os procedimentos legais cabíveis.

Durante a revista na residência, foi encontrada uma arma de fogo tipo garrucha, calibre 28, dentro da geladeira, além de três cartuchos intactos e um deflagrado.

As vítimas foram identificadas como Maria Aparecida Soares Prado (mãe), L.E.P.C. (filho, 17 anos), D.G.P.C. (filho, 12 anos), S.S.P.C. (filha, 9 anos) e N.S.P.M. (filho, 1 ano). A família foi levada para a delegacia para registrar a ocorrência e fornecer os depoimentos.

O caso segue em investigação pela Polícia Civil, que continuará apurando os detalhes da ação criminosa. (Roney Braga/ A Notícia Portal/ Fotos Polícia Militar)