Água Azul do Norte e Rio Maria asseguram crescimento expressivo na produção de carnes e leite no Pará

A agropecuária paraense segue em ritmo acelerado, consolidando o estado como um dos grandes protagonistas do setor no Brasil. Entre 1997 e 2023, a produção de carnes no Pará cresceu mais de seis vezes, saltando de 128,5 mil toneladas para 866,6 mil toneladas, um incremento de 738,1 mil toneladas. Esse avanço reflete tanto a expansão da pecuária no estado quanto a modernização da indústria de carnes.

No ano de 2023, o Pará exportou 106,2 mil toneladas de carne, com destaque para dez municípios. Entre eles, Água Azul do Norte (28,2%) e Rio Maria (19,6%) figuram como os principais produtores, seguidos por Castanhal (16,2%). Esses números reforçam a vocação pecuária dessas regiões e sua importância na economia estadual.

Além da carne, a produção de leite também apresentou crescimento expressivo, atingindo 600 milhões de litros e posicionando o estado na 13ª colocação do ranking nacional. O setor de mel também mostrou avanço, alcançando 700 toneladas, com Capitão Poço se destacando como principal produtor.

A avicultura segue o mesmo caminho, com a produção de ovos chegando a 39,8 milhões de dúzas em 2023. Santa Izabel do Pará lidera o setor, sendo responsável por 36,4% da produção estadual, evidenciando a diversificação da agropecuária paraense.

Os avanços no setor demonstram o potencial do Pará no agronegócio nacional, fortalecendo a economia, gerando empregos e impulsionando a cadeia produtiva de carnes, leite e ovos. Com investimentos em tecnologia e infraestrutura, o estado se consolida como um dos grandes expoentes da agropecuária brasileira. (Roney Braga/ Com informações da Fapespa/ Foto:Agência Pará).