Após 12 anos, Hemopa retorna a Tucumã e reforça a importância da doação de sangue no sul do Pará

Mais de 600 bolsas de sangue foram coletadas no Pará durante o fim de semana (12 e 13/4), em ações promovidas pela Fundação Hemopa. As campanhas externas fortaleceram o alcance da hemorrede estadual e podem beneficiar até 2.400 pessoas.

Destaque para a campanha inédita no Residencial Quinta dos Paricás, em Belém, onde foram coletadas 26 bolsas com apoio da UBS local. “É uma forma de aproximar o serviço da comunidade e reforçar os estoques”, disse Lilian Bouth, da Fundação Hemopa.

No sul do estado, o município de Tucumã voltou a receber a campanha após 12 anos. A ação foi realizada no Hospital Municipal, que agora conta com uma Agência Transfusional. “Me emocionei por poder doar novamente”, contou a voluntária Maurianny do Vale.

Outras cidades também participaram: Castanhal (70 bolsas), Marabá (47), Altamira (47), Tucuruí (34), Santarém (16), além dos postos de coleta dos shoppings Castanheira (35) e Metrópole (25). Em Viseu, foram arrecadadas 108 bolsas.

A Fundação reforça a importância da doação regular de sangue. Pessoas entre 16 e 69 anos, com mais de 50 kg e em boas condições de saúde podem doar. (Roney Braga/ A Notícia Portal com informações de Aline Seabra/ Fotos: Divulgação)