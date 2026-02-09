Lula convoca ministros e governador para viagem à Ásia; veja quem vai

O presidente Lula convocou ministros e um governador e empresários da indústria para a viagem que fará à Índia e à Coreia do Sul após o Carnaval.

Segundo apurou a coluna, os ministros Alexandre Padilha (Saúde) e Esther Dweck (Gestão e Inovação) devem integrar a comitiva presidencial. O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), também acompanhará o presidente.

À coluna, Jerônimo afirmou que pretende tratar de uma parceria entre o governo e a iniciativa privada para o desenvolvimento de medicamentos contra o câncer.

“Nós temos um projeto, uma PDP (Parceria para o Desenvolvimento Produtivo), que é a Bahiafarma. É uma indústria baiana voltada à produção de medicamentos oncológicos, que são caros e representam um alto custo para o SUS. Por meio da PDP, adquirimos uma patente para produzir esses remédios aqui na Bahia”, explicou.

Viagem à Ásia

Esta será a segunda viagem internacional de Lula neste ano. No final de janeiro, o petista esteve no Panamá, onde firmou uma série de acordos para reforçar e facilitar investimentos entre os dois países. Na Índia, Lula participará da Cúpula sobre Inteligência Artificial e, em seguida, fará uma visita de Estado.

Após a imposição de tarifas pelos Estados Unidos, o Brasil intensificou o diálogo para reforçar laços econômicos com a Índia. No mesmo sentido, a viagem à Coreia do Sul integra a estratégia do governo brasileiro de ampliar mercados, com foco, sobretudo, na abertura para a exportação de carne brasileira. ( A Notícia Portal com informações de Camila Xavier/Foto: Ricardo Stuckert / PR)