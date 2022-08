PARAUAPEPAS: Corpo de homem é encontrado com dedos das mãos decepados

O corpo foi encontrado no fim da tarde desta terça-feira (02) na estrada de acesso ao balneário do “Camon”, no Palmares I. A vítima ainda não foi identificada

PARAUAPEBAS, SUDESTE DO PARÁ: O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado no fim da tarde desta terça-feira (02) na estrada de acesso ao balneário do “Camon”, no Palmares I, em Parauapebas, no sudeste do Pará. O corpo da vítima estava com os pés e mãos amarrados com fio elétrico e alguns dedos das mãos decepados.

O corpo já estava em estado de decomposição. A vítima, que não portava documentos de identificação, usava uma bermuda jeans e camiseta. A vítima também apresentava perfurações de arma branca.

A Polícia Civil foi acionada e solicitou à Polícia Científica para fazer a remoção do corpo. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da 20ª Seccional Urbana de Parauapebas, que já iniciou as diligências para tentar identificar a vítima, assim como a autoria e a motivação do crime. (A Notícia Portal / com Native News Carajás)