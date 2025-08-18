Anatel já bloqueou 1 bilhão de ligações de telemarkting abusivo

Sabe aquelas ligações insistentes de telemarketing que você recebe dezenas de vezes ao dia, sempre do mesmo número, a ponto de querer desligar o celular de vez? Esse é um problema que, embora alvo de medidas da Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações), continua afetando milhões de brasileiros.

Nos últimos dois anos, a Anatel determinou às empresas de telefonia o bloqueio de mais de 1 bilhão de números suspeitos de realizar chamadas abusivas. O Brasil tem mais de 200 milhoes de celulares, o que torna o número de bloqueios irrisório.

Segundo técnicos da agência, os responsáveis por essas chamadas — muitas vezes fraudadores — estão sempre um passo à frente das operadoras e dos órgãos reguladores. A mais nova ameaça tem nome: spoofing.

Esse golpe utiliza tecnologia para mascarar o número real de quem efetua a chamada, fazendo com que no visor do celular apareça o próprio número do usuário ou até mesmo o número do banco. A prática, que explora vulnerabilidades nas redes de telecomunicações, tem dificultado a identificação e o bloqueio eficaz desses contatos. (A Notícia Portal com Andreza Matais/ Foto: Divulgação)