Professor é assassinado dentro de casa no Sul do Pará

A Delegacia de Polícia Civil de Floresta do Araguaia, no sul do Pará, instaurou inquérito para investigar o assassinato do professor Elivaldo Jardim da Silva, ocorrido na manhã da última segunda-feira (20). O caso está sendo tratado como latrocínio, ou seja, roubo seguido de morte.

De acordo com informações preliminares, o professor foi encontrado morto dentro da própria residência, com várias perfurações provocadas por golpes de faca. O autor do crime fugiu levando a motocicleta da vítima, além de dinheiro e outros objetos pessoais. As investigações apontam que o suspeito teria marcado um encontro com o professor na casa dele, mas a situação acabou em tragédia.

A Polícia Civil trabalha com a hipótese de latrocínio, mas também não descarta a possibilidade de motivação homofóbica ou passional. Equipes da Polícia Civil seguem em diligência na tentativa de identificar e prender o autor do crime.

Informações que possam ajudar nas investigações podem ser repassadas de forma anônima à Delegacia de Floresta do Araguaia por meio do fone (94) 3432-1655 ou pelo Disque Denúncia Sudeste do Pará (94) 3312-3350.

Elivaldo Jardim da Silva era formado em Educação do Campo pelo Instituto Federal do Pará (IFPA) e atuou por vários anos como coordenador do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Pará (SINTEEP) no município, sendo reconhecido pela defesa dos direitos e da valorização dos profissionais da educação.

A morte do professor causou profunda comoção entre colegas de profissão, alunos, amigos e moradores de Floresta do Araguaia e região. Entidades de classe e instituições educacionais manifestaram pesar e cobraram justiça pela brutalidade do crime. (A Notícia Portal com informações de Dinho Santos do Dol Carajás/ Foto: Reprodução)