Jeová Andrade se reúne com lideranças em Parauapebas

Seguindo agenda de campanha, Jeová Andrade participou de reunião ampliada com Keniston Braga, candidato a deputado federal, e Andreia Lima, secretária adjunta de Governo em Parauapebas. Ex-prefeito de Canaã destacou. “Não basta ser da região, é preciso ter compromisso com o sul e sudeste”

Foi em meio a aplausos e muito apoio que Jeová Andrade, ex-prefeito de Canaã dos Carajás e candidato a deputado estadual, foi recebido em Parauapebas. Na ocasião, Jeová participou de uma reunião ampliada com Keniston Braga, candidato a deputado federal, e Andreia Lima, secretária adjunta de Governo em Parauapebas.

Centenas de pessoas e lideranças da Capital do Minério participaram da reunião entre os dois candidatos, que defendem a bandeira do sul e sudeste do Pará. Keniston Braga foi secretário de Parauapebas vários anos e é um dos favoritos na corrida eleitoral deste ano.

Para ele, Jeová Andrade tem tudo para ser eleito deputado. “Nós dois estamos preparados para sermos eleitos. O Jeová muito mais do que eu, pois foi prefeito por dois mandatos. Como gestor, ele precisou administrar grandes orçamentos e mostrou como que se trabalha. Portanto, não tenho dúvidas de que ele será eleito.”

Andréia Lima, por sua vez, não poupou elogios a Jeová. “O Jeová foi um grande prefeito em Canaã e mostrou como se trabalha. E ele foi tão bom que elegeu uma advogada de fora da política para ser a sua sucessora.”

Jeová propôs uma reflexão aos presentes. “Não basta o candidato ser da região. Ele precisa ter compromisso com o sul e sudeste do Pará. Ele precisa estar disposto a lutar por causas coletivas e fazer política com o coração para que mais pessoas sejam beneficiadas. Nós precisamos de pessoas que lutem por nós e é o que nós faremos.”

Quem é Jeová Andrade?

Jeová Gonçalves de Andrade tem 60 anos de idade. É natural de Minas Gerais e chegou no sudeste do Pará em meados da década de 80, no assentamento Cedere 2, onde hoje é Canaã dos Carajás. Pioneiro do município, Jeová foi professor, vereador e ganhou destaque pela atuação como prefeito municipal. Entre os anos 2013 e 2020, conduziu Canaã dos Carajás a uma transformação estrutural e social.

Em 2020, deixou o cargo com mais de 80% de aprovação popular. Nas eleições, apoiou a atual prefeita Josemira Gadelha, que venceu com quase 70% dos votos válidos.

Jeová é casado com Waina Andrade, pai de duas filhas, Wanessa e Valéria, e avô da Heloísa.