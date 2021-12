Redenção: Escola Ronan Fidelis de Melo será reformada para receber educação Cívico Militar

Na sexta-feira (17), durante reunião na secretaria de planejamento, com o Governador Helder Barbalho, o prefeito de Redenção Marcelo Borges, o deputado estadual Gustavo Sefer e a Secretária de Educação Eliete, foi assinado o convênio da Escola Municipal Ronan Fidelis de Melo, com investimento de mais de R$ 2 milhões de reais, o que possibilitará uma ampla reforma e o investimento na educação dos jovens paraenses.

A Escola Municipal de Ensino Fundamental Ronan Fidelis de Melo, foi inaugurada no mês de setembro de 1990, pelo então governador Senhor Hélio Mota Gueiros, e Secretária de Estado de Educação, Senhora Therezinha Moraes Gueiros.

Surgiu a partir da necessidade educacional do Setor Capuava, sendo então escolhido seu nome para homenagear o Dr. Ronan Fidelis de Melo, (advogado).

Atualmente conta com 561 alunos no ensino fundamental II, e 400 alunos no ensino médio no turno noturno. A Diretora do Ensino Fundamental é a senhora Eulalia Honorato e a diretora do anexo Médio a senhora Socorro Maia.

A escola será usada para receber o projeto de educação Cívico Militar.

De acordo com o secretário municipal de Educação professor Vanderly Moreira, o recurso é resultado do esforço e das idas e vindas do prefeito Marcelo Borges ao gabinete do deputado Gustavo Sefer, das solicitações ao Governador Helder Barbalho, e ao gabinete da Secretária Estadual de Educação, professora Eliete.

“É gratificante ver o resultado do trabalho e esforço do prefeito Marcelo Borges, que de forma periódica visitou o gabinete do deputado, solicitando apoio na demanda que foi apresentada pelo deputado ao governador Helder Barbalho, que atendeu a nossa solicitação’’, disse Vanderly Moreira.

De acordo com o prefeito Marcelo Borges, a reforma da Escola Ronan Fidelis, vai possibilitar a implantação de mais uma Escola Cívico Militar em Redenção.

(Da Redação – Portal An10 – PlayTV)