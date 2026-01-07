Ambulância vira transporte de porco e revolta população

A população de Sampaio, no Bico do Papagaio, manifestou indignação após a divulgação de imagens que flagraram o uso irregular de uma ambulância da rede municipal de saúde para o transporte de um animal. Os registros, que circularam amplamente nas redes sociais nesta segunda-feira (5), mostram um porco sendo levado em um veículo destinado exclusivamente a atendimentos de urgência e emergência, levantando questionamentos sobre responsabilidade, zelo com o patrimônio público e respeito às normas do serviço público.

O episódio veio à tona a partir de denúncias feitas por moradores, que registraram a situação em vídeo e cobraram providências imediatas das autoridades. Em uma das gravações, um cidadão critica o uso indevido da ambulância e ressalta que o veículo deveria estar à disposição da população para salvar vidas, não podendo ser utilizado para finalidades alheias à sua função essencial. As manifestações refletem a preocupação da comunidade com a qualidade do serviço de saúde e com a correta aplicação dos recursos públicos.

Nas redes sociais, a repercussão foi intensa e extrapolou o caso pontual. Internautas passaram a questionar a condução da gestão pública e alertaram para os riscos de comprometer o atendimento à população, além da sensação de descaso com um serviço considerado fundamental, mantido com dinheiro público.

Diante da repercussão negativa, a Prefeitura de Sampaio divulgou nota oficial reconhecendo a irregularidade. De acordo com o comunicado, após a apuração dos fatos, foram adotadas medidas imediatas, entre elas a exoneração do motorista envolvido. A administração municipal informou ainda que irá reforçar as orientações e os mecanismos de controle interno para evitar que situações semelhantes voltem a ocorrer. ( A Notícia Portal com informações do Site Gazeta do Cerrado)