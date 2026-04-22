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ALERTA NA BR-155: risco de rompimento preocupa motoristas no sudeste do Pará

22/04/2026

A Polícia Rodoviária Federal emitiu um alerta sobre risco de rompimento na BR-155, no km 293, entre Marabá e Eldorado do Carajás.

De acordo com o órgão, o trecho apresenta afundamento do asfalto e risco iminente de colapso, agravado pelas fortes chuvas que atingem a região. Um curso d’água passa por baixo da rodovia, e parte do acostamento já começou a ceder.

Apesar da situação, a pista segue sem interdição oficial, mas motoristas devem redobrar a atenção ao trafegar pelo local.

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes foi acionado e deve iniciar os reparos nesta quarta-feira (22). Equipes da PRF permanecem na área orientando condutores e monitorando possíveis avanços dos danos para evitar acidentes.
(A Notícia Portal / Emily Dulcio / com informações de fato regional)

22/04/2026

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