ALERTA NA BR-155: risco de rompimento preocupa motoristas no sudeste do Pará

A Polícia Rodoviária Federal emitiu um alerta sobre risco de rompimento na BR-155, no km 293, entre Marabá e Eldorado do Carajás.

De acordo com o órgão, o trecho apresenta afundamento do asfalto e risco iminente de colapso, agravado pelas fortes chuvas que atingem a região. Um curso d’água passa por baixo da rodovia, e parte do acostamento já começou a ceder.

Apesar da situação, a pista segue sem interdição oficial, mas motoristas devem redobrar a atenção ao trafegar pelo local.

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes foi acionado e deve iniciar os reparos nesta quarta-feira (22). Equipes da PRF permanecem na área orientando condutores e monitorando possíveis avanços dos danos para evitar acidentes.

(A Notícia Portal / Emily Dulcio / com informações de fato regional)