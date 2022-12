Concurso Miss Água Azul do Norte coroa Priscila Silva

Na noite desta sexta-feira (2), aconteceram as emoções da segunda noite de comemoração do 31° Aniversário de Água Azul do Norte, que começaram com a realização do concurso Miss Água Azul do Norte.

O desfile contou com a participação de 14 lindas candidatas, todas moradoras do município.

A candidata Priscila Silva Mendonça de 28 anos foi eleita a Miss Água Azul do Norte. Em segundo lugar Kemylly kauane de 18 anos. E no posto de terceira colocada foi eleita Raisa Costa Novaes de 16 anos.

Participaram do evento a primeira dama do município Idailde Pinto de Olivera. E os vereadores Rodrigão, Iana, Jorge, Denis, Silvano, Cutula e Biro Biro também marcaram presença neste lindo evento. (A Notícia Portal)