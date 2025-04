FOI PÊNALTI?

Águia sai do Parazão na bronca com a arbitragem: “Muito pênalti”

Lance polêmico marca jogo entre Paysandu e Águia de Marabá. Técnico critica decisões do VAR e fala sobre eliminação na competição.

Quando o placar apontava 2 a 1 para o Paysandu e o cronômetro marcava 17 minutos do segundo tempo, o atacante Érico Júnior, do Águia de Marabá, se envolveu em um lance polêmico com o volante bicolor Leandro Vilela.

Na ocasião, o jogador do Lobo dá o carrinho a fim de evitar o cruzamento, mas o jogador marabaense faz o corte para trás e vê o pé esquerdo entrar em contato com o adversário, caindo na sequência.

O árbitro da partida, Dewson Fernando Freitas da Silva, nada marcou. O VAR analisou a jogada, mas concordou com a marcação de campo e mandou o jogo seguir, deixando o técnico Sílvio Criciúma na bronca.

“Não tem como fugir da polêmica. Olhando a imagem, pênalti claro no meu entendimento de futebol. Na hora, eu não tinha a proximidade para saber. Isso serve para que o Águia contrate um ‘visor’. Fiz essa colocação para o meu time. Como foi pênalti, era preciso uma imposição com respeito pela regra, pela utilização do VAR. A imagem mostra que foi muito pênalti. Será que o responsável pelo VAR não teve essa imagem para chamar o Dewson?”

Aos 45 minutos, quando o placar seguia 2 a 1, Bruno Limão e Pedro Delvalle se enroscaram e Dewson marcou falta para os bicolores. Giovanni cobrou, Axel Lopes rebateu e Benítez deu números finais à partida aos 49 minutos.

Para o técnico marabaense, a falta que originou o terceiro gol e tirou qualquer chance de empate do Águia não existiu, sendo, assim como o pênalti, crucial para a eliminação da equipe.

“E, aproveitando, podem observar e eu já vi o vídeo. O lance que origina o terceiro gol do Paysandu não foi falta”, destacou o técnico Sílvio Criciúma.

Com a eliminação, o Azulão Marabaense disputará a Copa Grão-Pará com os demais eliminados no mata-mata do Parazão. Além disso, a Série D do Campeonato Brasileiro está chegando e resta à equipe se preparar bem. (A Notícia Portal/ com informações: Kaio Rodrigues/ Dol)