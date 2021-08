Água Azul do Norte: Prefeitura fecha parceria para recuperação de estrada na zona rural

O trecho que liga a sede do Distrito Jussara até a ligação com a localidade de Xinguarinha PA 279.

Os trabalhos já foram iniciados, e vai beneficiar muito os produtores rurais da localidade no escoamento da produção e circulação da população para atividade essenciais.

A parceria entres as Prefeituras do Água Azul do Norte e Canaã do Carajás, foi extremamente necessária para o projeto de recuperação, visto as estradas se localizarem nos limites geográficos dos dois municípios.

O prefeito Vandin, juntamente com sua equipe e os vereadores Colemar Ferreira Soares ‘Colé’ (PSC) e Vanusa Soares dos Santos ‘Irmã Vanusa’ mostraram habilidade de articulação política para a implantação da recuperação das estradas em parceria com a administração municipal dedo Carajás.

A estimativa é recuperar aproximadamente 50 km de trechos que estão com trafegabilidade precária, aproveitando o período restante do verão para concluir as obras com mais celeridade possível.

Da Redação