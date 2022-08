ÁGUA AZUL DO NORTE: Pontes de concreto armado são implantadas na Região da Casa Branca

Será a primeira região a ser beneficiada e a intenção é continuar o projeto na cidade inteira

A secretaria de obras e transporte do município de Água Azul do Norte iniciou um trabalho de recuperação de toda a vicinal Casa Branca, que fica localizada à 26 km da sede do município, onde 3 pontes já foram finalizadas.

Está sendo feita a implantação de bueiros, levantamento do eixo principal, cascalhamento e instalação de pontes em concreto armado.

A intenção do Prefeito Vandin, juntamente com a secretaria de obras e transporte, é concluir a recuperação de 100% das vias da cidade de Água Azul do Norte.