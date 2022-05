BR-155: Acidente deixa vítima fatal em rodovia

Aconteceu na tarde desta terça-feira (24) um grave acidente na BR- 155 sentido Pau D’arco. O condutor de um carro modelo “Fiorino”, Wesley Silva, de 31 anos colidiu frontalmente com uma carreta e veio a óbito no local.

Segundo áudios que circulam em um grupo de WhatsApp, a carreta fez uma ultrapassagem que infelizmente colidiu com o carro que o Wesley conduzia. Em breve mais informações. (A Notícia Portal)