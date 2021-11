Água Azul do Norte: Guarnição da Polícia Militar da Vila Nova Canadá recupera veículo furtado

De acordo com o 1° SGT, Gomes Pinheiro, a guarnição da Vila Nova Canadá realizou diligências no intuito de localizar o veículo (Saveiro Branca/ placa OGO 7429) produto de furto qualificado ocorrido na cidade de Xinguara, (Boletim N° 0747169). Segundo as informações, o veículo estaria na região da Vila Canadá. Após incursões a guarnição logrou êxito em encontrar o automóvel e o receptador, que foi encaminhado até a Delegacia Civil de Xinguara para apresentação.