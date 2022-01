Xinguara: Doação de terreno para construção do Hospital Veterinário é concretizada

Na tarde desta quarta-feira 19/01, foi concretizada a doação da área destinada a construção do Hospital veterinário e a Fazenda Modelo para os cursos de Veterinária e Zootecnia da UNIFESSPA.

A área de 60 hectares, avaliada em 2 milhões de reais, localizada no Km 11 da PA 279, já está a disposição da universidade para todos os trâmites legais e a avaliação técnica para o início das obras.

“É com muita emoção, que estamos aqui vivenciando este momento histórico e muito significativo para o futuro do nosso município e de toda a região Sul e Sudeste do Pará. Investir em conhecimento técnico foi um compromisso nosso e estamos avançando em tornar Xinguara a Cidade Polo da qualificação educacional da nossa região” disse Dr. Moacir, prefeito de Xinguara.