Adepará inicia campanha obrigatória de atualização de cadastro de animais no Pará

Com rebanho livre de febre aftosa sem vacinação, o cadastro é fundamental para o produtor rural manter seus animais protegidos e livre de doenças.

A Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepará) deu início, nesta quarta-feira (15), à Campanha de Atualização de Cadastro de Animais. A ação segue até 13 de junho e é obrigatória para todos os produtores rurais do estado, com exceção do arquipélago do Marajó.

Com o Pará reconhecido como área livre de febre aftosa sem vacinação, a atualização do cadastro se tornou essencial para garantir a sanidade dos rebanhos e permitir ações rápidas de controle e prevenção de doenças. O procedimento deve ser feito presencialmente nas unidades da Adepará, com apresentação de documento oficial e a relação detalhada dos animais presentes na propriedade como bovinos, búfalos, suínos, caprinos, ovinos, aves, equinos, entre outros.

Segundo o diretor-geral da Adepará, Jamir Macedo, a atualização substitui a declaração feita anteriormente durante as campanhas de vacinação e é requisito para a emissão da Guia de Trânsito Animal (GTA).

A médica veterinária Barbra Lopes, gerente de rastreabilidade e cadastro agropecuário, destaca que a medida é uma exigência do Ministério da Agricultura e da Organização Mundial de Saúde Animal para manter o status sanitário do estado. (A Notícia Portal com informações de Nathalia Lima/ Fotos Alex Ribeiro Agência Pará)