LUTADOR MICHEL PEREIRA (PARAENSE VOADOR TERÁ RECEPÇÃO CALOROSA EM CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA NESTA SEXTA-FEIRA (27)

O lutador de MMA Michel Pereira, ‘Paraense Voador’ será recebido em uma calorosa recepção na tarde desta sexta-feira (27) na cidade de Conceição do Araguaia, PA. O lutador chegará por volta das 17h a bordo de um helicóptero, a recepção festiva está sendo preparada por fãs e patrocinadores do lutador.

Michel, que atualmente mora nos Estados Unidos, ocupando importante protagonismo dentro do Ultimate Fighting Championship (UFC), está no Brasil desde o início desta semana, quando chegou em Belém e vem passando por várias outras cidades do estado.

A última luta de Michel aconteceu no dia 14 de outubro último, quando ele estreou na categoria peso médio enfrentando André Petroski, no UFC VEGAS 81 em Las Vegas, Estados Unidos. Michel lacrou definindo a luta com nocaute certeiro aos 1,6 minutos do primeiro round. Com isso, enchendo de orgulho os brasileiros, especialmente os paraenses.

Michel já atuou em nove lutas pelo UFC, com sete vitórias. Das duas derrotas, uma ele foi desclassificado por um golpe de joelho supostamente irregular, que posteriormente foi constatou pelas câmeras que não houve golpe irregular. E em outra luta, Michel não bateu o peso. Na sua última luta, ele estava estreando a categoria peso médio (até 83,9 Kg), André Petroski vinha invicto com cinco vitórias consecutivas no UFC e foi desbancado por Michel.

Na carreira de Michel Demolidor, como era chamado no início, nasceu na cidade de Tucumã, sudeste paraense, em lutas clandestinas nas academias. Posteriormente, se mudou para Redenção, onde integrou a equipe do lutador Marinho Rocha, que tempos depois se tornou seu treinador e empresário.

Nas lutas realizadas em Redenção, Michel era sempre um show a parte. Tempos depois ele foi para o Rio de Janeiro, passando por São Paulo e Japão, assim chamando atenção do UFC e em pouco tempo, Michel passou a ser o paraense voador, classificado como uma das estrelas mundial.

Marinho Rocha (ex-lutador), esteve deste do início da carreira profissional de Michel, mesmo administrando e morando em uma fazenda de plantação de soja, Marinho é o head coach (treinador e organizador de lutas) do paraense voador. Nas lutas de Michel, ele sempre está presente. Segundo Marinho, a próxima luta dele está sendo programada para o início de fevereiro de 2024. A assessoria do Michel não informou até quando ele ficará no Brasil. (A Notícia Portal, Redação)