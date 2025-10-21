Acidente com vítima fatal é registrado na PA-279

Um grave acidente de trânsito foi registrado na noite desta segunda-feira (20), por volta das 19h, na PA-279, nas proximidades do frigorífico Frigol, em Água Azul do Norte, no sul do Pará.
De acordo com informações da Polícia Militar, a colisão envolveu um caminhão Scania T113 H 4×2, placa GLA-5959, e uma Fiat Strada vermelha, placa NGB8A35. O impacto foi tão forte que causou a morte do motorista do carro, identificado como Paulo Costa Santana.
O condutor do caminhão, Genilson da Silva Magalhães, informou aos policiais que seu veículo estava parado na rodovia por estar quebrado, quando o carro se aproximou e colidiu violentamente na traseira.
O SAMU foi acionado e confirmou o óbito no local. A Guarnição da Polícia Militar manteve o isolamento da área até a chegada da Polícia Civil, que realizou os procedimentos legais e liberou o corpo para a funerária local.
A ocorrência foi registrada durante a Operação Saturação, determinada pelo comandante do CPR XIII, Coronel Formigosa, com atuação da guarnição do 87º Pelotão Destacado de Polícia Militar de Água Azul do Norte. (Roney Braga A Notícia Portal com informações da PMPA/ Fotos: Divulgação)