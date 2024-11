Acidente com ônibus escolar deixa estudantes feridos em Santo Antônio do Tauá, nordeste do Pará

Nesta semana, estudantes ficaram feridos após um acidente envolvendo um ônibus escolar desgovernado na PA-140, em Santo Antônio do Tauá, região nordeste do Pará. O incidente ocorreu na terça-feira (29), quando o motorista perdeu o controle do veículo enquanto transportava alunos.

Imagens de câmeras de monitoramento capturaram o momento em que o condutor, ao tentar evitar o tráfego intenso da rodovia, jogou o ônibus para um ramal próximo. O veículo só parou após passar por um buraco na via, o que levantou uma cortina de fumaça na área, chamando a atenção de moradores e motoristas.

De acordo com a prefeitura de Santo Antônio do Tauá, o ônibus apresentou um problema mecânico nos freios, o que teria sido a causa principal do desgoverno do veículo. A frente do ônibus foi visivelmente danificada pelo impacto, conforme mostram as imagens obtidas no local.

O ônibus saiu da vila Tracuateua e seguia em direção ao centro da cidade no momento do acidente. Os estudantes feridos receberam atendimento médico, e um deles precisou ser imobilizado para ser retirado do veículo com a ajuda de moradores da região. Segundo a gestão municipal, os estudantes foram levados para o Hospital Municipal para uma avaliação completa.

As investigações continuam para apurar as causas do acidente e verificar as condições de manutenção do veículo.

FONTE G1