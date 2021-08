Mais quatro municípios do Pará recebem habilitação para análise e validação do CAR

A capacitação de técnicos municipais para execução da regularização ambiental, desenvolvida pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas), resultou em mais quatro municípios paraenses habilitados para realização da análise e validação do Cadastro Ambiental Rural (CAR). Agora, com a inclusão dos municípios de Gurupá, no Arquipélago do Marajó; Nova Ipixuna e Ourilândia do Norte, no Sudeste, e Mojuí dos Campos, no Oeste. Já são 29 municípios paraenses qualificados para validação do CAR. A meta do governo do Estado é de 36 municípios habilitados até janeiro de 2023, podendo ser antecipada.

Os demais 25 municípios credenciados pela Semas são Aveiro, Tucuruí, Novo Progresso, Pacajá, Paragominas, Parauapebas, Redenção, Rondon do Pará, Santana do Araguaia, Santarém, São Félix do Xingu, Tailândia, Ulianópolis, Tomé-Açu, Uruará, Canaã dos Carajás, Marabá, Dom Eliseu, Novo Repartimento, Belterra, Brasil Novo, Santa Maria das Barreiras, Ipixuna do Pará, Vitória do Xingu e Santa Luzia do Pará.

O Plano Estadual Amazônia Agora (PEAA), lançado em agosto de 2020, especificamente no eixo do ordenamento ambiental ligado ao Programa Regulariza Pará, estabeleceu a meta de 36 municípios habilitados até janeiro de 2023. Segundo o secretário adjunto de Gestão e Regularidade Ambiental, Rodolpho Bastos, a expectativa é que a meta será alcançada com um ano de antecedência. “A atuação conjunta entre Semas, Iterpa (Instituto de Terras do Pará), Emater (Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural) e municípios paraenses pode possibilitar o alcance antecipado dos objetivos do Programa Regulariza Pará, fortalecendo a aplicação dos demais instrumentos de regularização”, informou. (INFORMAÇÕES AGÊNCIA PARÁ)