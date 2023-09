Redenção: Produtos da Natura furtados de residência são recuperados pela Polícia Militar

Na manhã desta segunda-feira (11) de setembro, um indivíduo entrou em uma residência no setor Primavera em Redenção, no sul do Pará, e furtou duas caixas de produtos da NATURA.

Toda ação do ladrão foi registrada por uma câmera de Segurança instalada dentro da residência. Após tomar conhecimento do furto, e analisar as imagens, uma equipe da Policia Militar conseguiu identificar o suspeito do furto.

Durante diligências, a guarnição recebeu a informação do local onde o acusado utilizava, para esconder os produtos da pratica ilícitas.

De posse dessas informações, foi possível os agentes localizar em uma casa em construção onde o ladrão havia guardava os produtos furtados.

O acusado não foi localizado e devido a vítima ainda não ter registrado a ocorrência na delegacia de Polícia Civil, o material lhe foram devolvidos. (A Notícia Portal/Luiz Pereira/Informações de Karlos Wonnei)