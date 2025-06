Acidente com cavalo na pista causa morte de fisioterapeuta no Pará

A comunidade de Bragança, no Pará, vive um momento de luto após um acidente que resultou na morte de uma fisioterapeuta no último domingo (1º), na BR-308, no município de Tracuateua, região nordeste do Pará.

Viviane Alves viajava com o marido, os dois filhos e a babá das crianças quando o carro da família colidiu com um cavalo que atravessou a rodovia. Segundo populares, a fisioterapeuta ainda apresentava sinais de vida após a colisão, mas morreu antes do atendimento médico de emergência chegar ao local.

As outras quatro pessoas que estavam no veículo ficaram feridas e receberam atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de Bragança. Segundo informações preliminares, eles teriam sofrido apenas ferimentos leves.

De acordo com testemunhas, o cavalo cruzou a pista de forma repentina. O animal também morreu após a colisão.

Autoridades ainda não divulgaram informações sobre quem conduzia o veículo no momento do acidente e nem detalhes sobre o estado de saúde das vítimas.

Registros fotográficos que circularam nas redes sociais mostram o veículo parado na estrada e o cavalo morto às margens da pista, evidências da violência do impacto.

Equipes da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Militar e da Polícia Civil chegaram ao local para realizar os procedimentos investigativos necessários. A Polícia Científica removeu o corpo da vítima e o encaminhou ao Instituto Médico Legal para os exames periciais obrigatórios.

Prefeitura de Bragança decreta luto

A Prefeitura de Bragança divulgou nota oficial de pesar na manhã de segunda-feira (2). O documento, assinado pelo prefeito Dr. Mário Júnior e pela vice-prefeita Marcely Castanho, homenageia a profissional morta no acidente. (A Notícia Portal com informações Tarik Duarte DOL/ Foto: Rede sociais)