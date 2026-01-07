Canaã dos Carajás é o único município do Pará entre os 20 mais endividados do Brasil, aponta levantamento

Um levantamento divulgado pelo Centro de Liderança Pública (CLP) revela que, em 2025, dos 100 municípios mais endividados do Brasil, a maior parte está concentrada na região Sudeste, com 51 cidades. O Sul aparece em seguida, com 22 municípios, enquanto o Centro-Oeste e o Norte somam 14 e 7 cidades, respectivamente. Já o Nordeste reúne 6 municípios no ranking.

Entre os 20 municípios mais endividados do país, chama atenção a presença de Canaã dos Carajás, no sudeste do Pará, que figura na 20ª colocação do ranking nacional. O município paraense é o único do estado a aparecer entre os 20 primeiros, evidenciando um cenário de alerta fiscal mesmo em uma cidade marcada por forte arrecadação ligada à atividade mineral.

O ranking geral é liderado por Seropédica (RJ). Santa Luzia (MG) ocupa a segunda posição, seguida por Saquarema (RJ). Santana de Parnaíba (SP) e Macaé (RJ) completam o top 5.

Confira os 20 municípios mais endividados do país, segundo o CLP: Seropédica (RJ); Santa Luzia (MG); Saquarema (RJ); Santana de Parnaíba (SP); Macaé (RJ); Niterói (RJ); Maricá (RJ); Goiana (PE); Curvelo (MG); Indaiatuba (SP); Vitória (ES); Tangará da Serra (MT); Nova Lima (MG); Itaboraí (RJ); Itaperuna (RJ); Águas Lindas de Goiás (GO); Pouso Alegre (MG); Aracruz (ES); Coronel Fabriciano (MG) e Canaã dos Carajás (PA).

O estudo faz parte da sexta edição do Ranking de Competitividade dos Municípios, que avaliou 418 cidades brasileiras — cerca de 7,5% do total de municípios do país. O recorte considera apenas localidades com mais de 80 mil habitantes, com base na estimativa populacional do IBGE para 2024.

Nesta edição, 14 municípios passaram a integrar o grupo analisado, entre eles Canaã dos Carajás (PA), além de cidades dos estados do Ceará, Pernambuco, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Santa Catarina.

Juntos, os 418 municípios analisados concentram 60,28% da população brasileira, o equivalente a mais de 128 milhões de habitantes, segundo o IBGE.

Atraso no pagamento de fornecedores preocupa: Outro levantamento, divulgado pela Confederação Nacional de Municípios (CNM), aponta que 1.202 prefeituras brasileiras (28,8%) enfrentam atrasos no pagamento de fornecedores. Em contrapartida, 2.858 municípios afirmaram manter os compromissos fiscais em dia.

A pesquisa também revela que 1.293 prefeituras empurraram despesas de 2025 para 2026 sem previsão orçamentária, prática conhecida como “restos a pagar”, agravando o quadro fiscal em diversas cidades do país. ( A Notícia Portal com informações do Site: Brasil 61)