Filho ameaça familiares e é detido pela PM, caso foi encaminhado para Polícia Civil

Durante a Operação Saturação, realizada pelo 36º Batalhão de Polícia Militar, sob o comando do major PM Júlio e supervisão do CPR XIII, uma equipe da guarnição de serviço foi acionada na manhã desta quinta-feira (24) para atender uma ocorrência de violência doméstica em Ourilândia do Norte.

De acordo com o relatório policial, por volta das 6h30, a guarnição foi procurada por uma moradora ( Ao qual iremos preservar o nome da vítima), moradora do setor Joel Hermógenes, que denunciou o próprio filho, José Domingos Medeiros Soares, de 37 anos. Segundo a vítima, o homem chegou embriagado em casa, quebrou a porta da residência e fez ameaças de morte contra os familiares e o padrasto, Bento Pereira da Silva, de 62 anos.

Diante da situação, os policiais conduziram o acusado e as vítimas até a Delegacia de Polícia Civil de Ourilândia do Norte, onde foram adotadas as medidas cabíveis. (Roney Braga A Notícia Portal com informações da PMPA/ Foto: Divulgação)