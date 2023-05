CASO MISSIONÁRIA: CORPO DO JÚRI É FORMADO POR CINCO HOMENS E DUAS MULHERES

Na manhã desta quinta-feira (11) iniciou no Fórum de Redenção, o julgamento do “Caso Missionária”. Na abertura que acabou de acontecer, houve a apresentação dos jurados, com a dispensação de vários, tanto por parte da defesa, com da acusação, chegando a formação final, composta por cinco homens e duas mulheres.

O julgamento acontecerá hoje e amanhã. A sala, está lotada. A polícia está garantindo a segurança interna e externa no Fórum.

A equipe do A Notícia Portal acompanhou a chegada do comboio de carros com os cinco acusados: Ricardo Pereira, Aline Vaz e Jean Altamiro (filha e genro da evangélica) Weslei Silva e Euzilene Alves (amigos), cada um estava em um veículo diferente.

Nossa equipe de reportagem levantou que esse primeiro dia de júri será para ouvir todas as testemunhas, de defesa e acusação.

O julgamento foi adiado por duas vezes e finalmente está acontecendo após seis anos do crime que ocorreu na noite do dia 9 de dezembro de 2017.

RELEMBRANDO O CASO

Duas mulheres foram encontradas mortas de forma brutal no dia 10 de dezembro de 2017. A religiosa e cabeleireira Francisca de Souza estava próxima ao portão da sua casa com sinais de estrangulamento e um saco de cimento no pescoço. O corpo de sua amiga Joanice Oliveira, estava dentro da casa com sinais de agressão e um cabo de rodo enfiado na boca.

Logo após o crime, Ricardo Pereira confessou a autoria. Inicialmente ele incriminou outras quatro pessoas, mas depois em audiência de custódia, perante o ministério público e para a imprensa, ele declarou ter feito tudo sozinho, dando detalhes de como executou as mortes e disse que sofreu pressão do delegado para apontar outros participantes no crime, alegando que sua pena poderia ser menor. (Ana Luiza Oliveira, A Notícia Portal)